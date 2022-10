SPIEGEL: Es geht dabei nicht nur um sexuellen Missbrauch von Kindern durch den pädophilen Sektenführer Paul Schäfer, sondern auch um Folter und Mord an Oppositionellen des damaligen Pinochet-Regimes. Warum haben deutsche Behörden dies alles stillschweigend geduldet?

Stehle: Das Ganze ging in den 1960er-Jahren in einem sehr fernen Land los, wo nicht dieselben Medienstrukturen wie heute bestanden und wo es einen Vertrauensvorschuss gab gegenüber allem, was sich deutsch gerierte. Die Colonia Dignidad hat sich ja eine wohltätige Fassade aufgebaut und sehr gezielt Lobbyarbeit gemacht, nicht nur in ihrem chilenischen Umfeld, sondern eben auch bei deutschen Diplomaten, Unternehmern und Politikern. Gegnerinnen und Gegner der Colonia hingegen wurden diffamiert und verfolgt. Die Colonia hat immer gut bezahlte Anwälte eingeschaltet, war vernetzt in allen hohen Sphären der chilenischen Wirtschaft und Politik. Die Opfer unter den Koloniebewohnerinnen und -bewohnern haben, wenn sie überhaupt jemand zu Gesicht bekommen haben, einen sehr kaputten Eindruck gemacht, weil sie unter anderem mit Psychopharmaka ruhig gehalten wurden. Und so gab es dann immer das Narrativ der Colonia-Führung: Das sind Menschen, die in ärztlicher Behandlung sind und die man nicht ernst nehmen könne. Den wenigen, die es schafften, aus der Kolonie zu fliehen, haben die deutschen Behörden keinen Glauben geschenkt. Und nach dem Putsch von 1973 gab es in der bundesdeutschen Diplomatie und Politik auch Sympathie für die Pinochet-Diktatur, die den demokratischen Weg zum Sozialismus von Salvador Allende gewaltsam beendet hatte.