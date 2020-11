Corona-Demonstrationen in Berlin Sollen sie nur pöbeln

Ein Kommentar von Stefan Kuzmany

Tausende demonstrieren in Berlin gegen das angeblich diktatorische Infektionsschutzgesetz, die AfD schleust Störer in den Bundestag. Mögen sie noch so laut krakeelen – die Demokratie lässt sich nicht einschüchtern.