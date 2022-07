Die Infektionszahlen in der Pandemie sind seit einigen Wochen vergleichsweise hoch, die Sommerwelle wirkt sich nun auch auf die Zahl der Todesfälle aus: Den letzten Tiefstand hatten die Corona-Sterbezahlen Anfang Juni erreicht , mit 242 Toten in einer Woche. Anfang Juli, so die aktuellsten Zahlen des Robert Koch-Instituts, starben aber bereits 375 Menschen in einer Woche an oder mit einer Corona-Infektion. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert deshalb konkrete Schritte von der Bundesregierung, um den Anstieg der Zahlen von pandemiebedingten Kranken und Toten zu bekämpfen.