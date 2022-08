Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Petra Grimm-Benne (SPD), verteidigte das neue Infektionsschutzgesetz dagegen im ZDF als gute Grundlage. »Der Daumen geht eindeutig rauf«, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin.

In der Schalte der Gesundheitsministerinnen gab es an diesem Nachmittag aber keinen offenen Streit. Die Vertreter für Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein meldeten Bedenken an dem Vorschlag mit den Impfungen an, berichten Anwesende. Ansonsten sei es eher eine »Plauderrunde« gewesen, sagt einer.

Stiko-Chef soll an GMK teilnehmen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek berichtete später, er habe in der Schalte eine stringente Kommunikation zu Auffrischungsimpfungen durch die Ständige Impfkommission (Stiko) gefordert. Er regte demnach an, dass Stiko-Chef Thomas Mertens hierzu persönlich in der GMK Stellung nehmen könne. Die fragwürdigen Ausnahmen von der Maskenpflicht für frisch Geimpfte und Genesene sollten seiner Ansicht nach aus dem Gesetz genommen werden. Er erwarte, dass Lauterbach das Gesetz anpasse – »auch gegen mögliche Widerstände aus den Reihen der FDP.«