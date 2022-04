Kurz nach Amtsantritt verkündete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen erschreckenden Impfstoffmangel. Großzügige Nachbestellungen drohen nun jedoch zu verfallen. Denn der Bund hat derzeit rund 77 Millionen Dosen Coronaimpfstoff auf Lager, die zum Teil demnächst ihr Verfallsdatum erreichen. Dieser Lagerumfang bestand am 4. April, wie das Bundesgesundheitsministerium am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Noch am 21. März hatte die Zahl bei 70 Millionen Dosen gelegen, wie es der »Welt am Sonntag« zufolge in einer Regierungsantwort auf eine Unionsanfrage heißt. Die Union kritisierte die Einkäufe.