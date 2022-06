Konkret dürfte es beispielsweise darum gehen, eine gesetzliche Basis für eine etwaige Maskenpflicht in Innenräumen zu schaffen. Die entsprechenden aktuellen Regeln des Infektionsschutzgesetzes laufen zum 23. September aus.

Experten hatten zuletzt eine Maskenpflicht erneut ins Spiel gebracht und auch die Möglichkeit eines erneuten Lockdowns erwogen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält zumindest die Option einer Maskenpflicht für dringend notwendig. Die FDP-Fraktion lehnt beides allerdings ab und will am liebsten auch die Maskenpflichten in öffentlichen Verkehrsmitteln beenden.

Der Bund sichert in der MPK-Beschlussvorlage zu, für ein ausreichendes Angebot an Impfstoffen zu sorgen. Impfzentren und mobile Impfteams will der Bund bis zum Jahresende 2022 mit einem Anteil von 50 Prozent bezuschussen.