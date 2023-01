So wurden in Baden-Württemberg 6,1 Millionen, in Sachsen 5,5 Millionen, in Nordrhein-Westfalen fünf Millionen und in Mecklenburg-Vorpommern 656.000 Masken vernichtet.

Weitere Vernichtungen geplant

Elf Bundesländer teilten mit, bisher keine Coronamasken entsorgt zu haben, einige planten dies aber. Thüringen konnte über die Art der Verwertung keine Angaben machen. Auch das Bundesgesundheitsministerium in Berlin hat in den vergangenen Monaten Masken »energetisch verwertet«. Die Zahl liege bislang »unter einer Million Stück«, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.