»Ich nehme den gerne raus«, sagte Lauterbach bei seiner Rede im Bundesrat über den fraglichen Paragrafen an Prien gewandt. »Es war nur zum Schutze der Kinder und zum Schutze auch der Vermeidung von Schulausfall gedacht«, sagte Lauterbach.

Deutlichere Worte fand der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen. »Ich halte es für falsch, mit Blick auf den Herbst jetzt das Schutzniveau weiter zu senken«, sagte Dahmen dem SPIEGEL. »Angesichts hoher und erneut ansteigender Fallzahlen sollte es medizinisch eine Selbstverständlichkeit sein, dass Menschen, die erkrankt sind oder dies gerade waren, sich vor dem Zusammentreffen mit anderen Menschen in Innenräumen selbst testen. Das ist an Schulen genauso sinnvoll wie am Arbeitsplatz oder in der Freizeit.«