Zwar sei die Zunahme der Infektionsfälle durch die Omikron-Subvariante BA.5 bisher nicht überraschend, sagte der Leiter des Virologie-Instituts der Charité in Berlin. »Meine zu Frühlingsbeginn geäußerte Erwartung hat sich bestätigt«, so Drosten. »Wir erleben dieses Jahr keinen infektionsfreien Sommer, was aber zunächst nicht bedrohlich ist.« Allerdings beunruhige ihn die Entwicklung in Portugal, wo nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Sterbefälle anstiegen.