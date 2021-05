Geplante Stiko-Empfehlung zu Johnson & Johnson »Ein totaler Mist«

Nach SPIEGEL-Informationen will die Stiko den Impfstoff von Johnson & Johnson nur noch für über 60-Jährige empfehlen. Bremens Gesundheitssenatorin erklärt, was das für Impfungen in sozialen Brennpunkten bedeutet.

Ein Interview von Milena Hassenkamp