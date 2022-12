Die EU-Gesundheitsbehörde wertet die Einführung einer Testpflicht trotz des starken Anstiegs der Coronafälle in China als ungerechtfertigt. Solche Maßnahmen seien für die EU insgesamt nicht notwendig, teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit. Die Behörde verwies darauf, dass die EU-Staaten »ein relativ hohes Niveau an Immunisierung und Impfung« aufwiesen. Zudem seien »die in China zirkulierenden Varianten bereits in der EU« verbreitet.