In Deutschland wurden die meisten Coronamaßnahmen abgeschafft. Dennoch gelten in den Bundesländern weiter einzelne Regelungen – etwa zur Maskenpflicht im ÖPNV oder zur Isolierung im Falle eines positiven Coronatests. Aus einer Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) geht hervor, dass die Mehrheit der Bundesländer noch mindestens im Januar und Februar an der Pflicht zum Tragen einer Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln festhalten will. Nur in Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt gilt bereits keine Maskenpflicht im ÖPNV mehr. Alle anderen Bundesländer behalten sie vorerst bei.