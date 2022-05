FDP -Fraktionschef Christian Dürr fordert eine Aufhebung der Regeln zur Isolation von Coronainfizierten. Deutschland sollte dem Beispiel Großbritanniens folgen, wo sich positiv Getestete nicht mehr in Zwangsisolation begeben müssten, sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

»Wer positiv getestet, aber symptomfrei ist, sollte mit Maske und Abstand das Haus verlassen dürfen«, sagte er. »Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen in dieser Frage eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen können. Dafür braucht es nicht länger eine staatliche Regulierung«, fügte Dürr hinzu.

RKI verkürzt Isolationsregeln

Nach langem Hin und Her hatte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag neue Leitlinien für die Isolation nach einer Coronainfektion vorgelegt. Diese sehen vor, dass die vorgeschriebene Isolation für Coronainfizierte in der Regel schon nach fünf Tagen enden kann. Zum Abschluss wird aber ein negativer Test »dringend empfohlen«. Die konkrete Umsetzung liegt bei den Bundesländern.