»Wir unterstützen die Länder«

Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, begrüßte die Lockerungen mehrerer Bundesländer. »Wir unterstützen die Länder in Bezug auf das Ende der Isolationspflicht und Lockerungen bei der Maskenpflicht«, sagte Sager der »Rheinischen Post«.

»In der jetzigen Situation erscheint es verantwortbar, zu Erleichterungen zu kommen, zumal bereits in zahlreichen anderen europäischen Ländern damit gute Erfahrungen gemacht worden sind«, so Sager. Kritik an dem Vorgehen kam unter anderem von der Deutschen Stiftung Patientenschutz.