Abgesagte Bund-Länder-Runde Die einen Ministerpräsidenten sind empört – die anderen erleichtert

Statt in neuer Länderrunde will Kanzlerin Merkel Coronamaßnahmen nun per Gesetz durchsetzen. Die kurzfristige Absage der für Montag geplanten Schalte kommt bei den Ministerpräsidenten jedoch höchst unterschiedlich an.