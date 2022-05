Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekommt für seinen Vorstoß für ein Ende der Corona-Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen Widerspruch vom grünen Koalitionspartner. »Es wäre unvernünftig, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln schon jetzt aufzuheben«, sagte Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. »Wir brauchen Schutzmasken in Bahn und Bus für einen sicheren Sommer.« Dahmen verwies auch auf das Gedränge in vielen Fahrzeugen. »Die Pandemie mag manchem aus dem Sinn sein, sie ist aber nicht aus unserem Leben verschwunden.«