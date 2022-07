Im Coronakonzept der Bundesregierung ist »eine Form der Maskenpflicht« vorsehen – das kündigte Bundesjustizminister Marco Buschmann nun an. Der FDP-Politiker betonte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen unstreitig sei. »Deswegen wird eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen in unserem Konzept sicher eine Rolle spielen. Wir arbeiten ja jetzt bereits mit Maskenpflichten im Öffentlichen Personennahverkehr«, so Buschmann.