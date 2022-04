Am Mittwoch wird sich der Bundestag mit der Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen befassen. Sie gilt bislang nur bis zum Jahresende und würde dann wegfallen, sollte das Infektionsschutzgesetz nicht erneut geändert werden. Kritiker führen an, dass die Gesundheitsämter für ungeimpfte Angestellte in der Pflege ab dem 1. Juli Betretungs- oder Tätigkeitsverbote aussprechen müssten, diese dann aber sechs Monate später wieder arbeiten dürften.