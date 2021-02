Höhere Steuern, Klimapolitik, Dax-Chef als Berater Icon: Spiegel Plus So plant Olaf Scholz den Wahlkampf

Der Vizekanzler will die SPD wegführen vom Image des Quengelpartners in der Koalition. Bei einer Vorstandsklausur am Wochenende soll es um Themen gehen, mit denen er bei den Wählern punkten kann.