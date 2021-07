TV-Spots und Aufklärungskampagnen Politik und Verbände drängen auf mehr Werbung fürs Impfen

Die Impfkampagne in Deutschland verliert an Tempo. Linken-Fraktionschef Bartsch fordert TV-Spots für die Vakzinierungen, SPD-Politikerin Bas sieht Gesundheitsminister Spahn in der Pflicht.