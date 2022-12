Nach Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 waren Masken in Deutschland gefragt – bei der Beschaffung aber bereicherten sich Unionsabgeordnete. Nun war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Zeuge im Untersuchungsausschuss Maske des bayerischen Landtags geladen – und bestritt eine persönliche Verantwortung in der Maskenaffäre. Söder ist der letzte geladene Zeuge in dem Gremium, welches vor rund einem Jahr seine Arbeit aufgenommen hatte.