Es gebe sehr viel Sicherheit im Gesundheitssystem beim Einsatz von Medikamenten und das sei auch sehr gut, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Erfurt. Aber wenn man seit Jahren in einem dunklen Raum sitze und sich nicht mehr bewegen könne, sehe man dies anders, sagte er mit Blick auf einige Long-Covid-Patienten sowie die nur langsame Erforschung und Zulassung neuer Medikamente.