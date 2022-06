Gesundheitsexperte Dahmen pocht darauf, nicht mehr zwei Wochen zu warten, bis sich das Parlament über neue Schutzmaßnahmen beugen soll. »Die Menschen haben keine Lust, in einen dritten Herbst zu gehen, auf den die Politik nicht vorbereitet ist«, sagt der Grünenpolitiker. Es möge unter den Koalitionspartnern unterschiedliche Sichtweisen auf die Coronaregeln geben, »aber am Ende stehen wir alle in der Verantwortung«. Sich jetzt vom Sachverständigenrat zur Evaluation des Infektionsschutzgesetzes abhängig zu machen, diskreditiere die Arbeit der Wissenschaft durch völlig überzogene und absolute Erwartungen einiger in der Politik. Dort liegen Erkenntnisse über sinnvolle Schutzmaßnahmen nicht zuletzt durch den wissenschaftlichen Expertenrat der Ampel längst vor. »Den retrospektiven Bericht zur Wirksamkeit des Infektionsschutzgesetzes in der Vergangenheit abzuwarten, führt dazu, dass wichtige Vorbereitungen auf die Zukunft verzögert werden«, so Dahmen, »das darf nicht passieren«.