Lockerungen in Schleswig-Holstein Grüne fahren Ministerpräsident Günther in die Parade

In Schleswig-Holstein soll Anfang April die Maskenpflicht in Supermärkten fallen – wie es das neue Infektionsschutzgesetz vorsieht. Doch die Zahlen steigen rasant. Und in der Jamaikakoalition brodelt es.