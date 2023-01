Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums hatte am Freitag gesagt, man erwarte, dass die Verordnung am Montag um null Uhr in Kraft treten werde. Sie soll vorerst bis zum 7. April gelten. »Damit wird sichergestellt, dass im Fall neu auftretender, besonders gefährlicher Virusvarianten ein Eintrag oder eine Verbreitung in Deutschland zumindest verzögert werden kann«, heißt es von der Regierung.