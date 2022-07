Sommerwelle, Booster-Impfung, Maskenpflicht. Wir haben Leserinnen und Leser auf Instagram um ihre Corona-Fragen an Gesundheitsminister Lauterbach gebeten.

Was erwartet uns im Herbst? Wie schlimm wird es?

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister: »Der Herbst wird aus meiner Sicht schwierig werden, weil wir werden sehr schnell in eine Situation kommen, dass die Krankenhäuser zumindest auf den Intensivstationen, möglicherweise auch auf den peripheren Stationen also, so belastet sind, dass eine Überlastung droht. Wir werden viele Patienten mit Covid auf den Intensivstationen haben. Gleichzeitig fällt Personal aus. In dieser Kombination rechne ich damit, dass wir Einschränkungen haben werden.«

Warum gibt es bei einer so hohen Inzidenz keine Maskenpflicht?

Lauterbach: »Wir sind im Sommer. Die Leute sind freiwillig in der Lage, die Maske zu tragen. Aber im Herbst werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Jetzt ist alles auf Freiwilligkeit.«

Werden die Bürgertests im Herbst wieder kostenlos angeboten?

Lauterbach: »Die Bürgertests können wir nicht kostenfrei anbieten, weil das Geld dafür von Christian Lindner, dem Finanzminister, nicht zur Verfügung gestellt wurde. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass mit der 3 € Beteiligung die Tests noch einigermaßen erschwinglich sind. Und diejenigen, die beispielsweise ältere Leute in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern besuchen, da ist der Test natürlich kostenfrei.«

Sollte ich mich zum vierten Mal impfen lassen, wenn ich jünger als 60 bin?

Lauterbach: »Bei den unter 60-jährigen muss es jeder selber entscheiden und mit seinem Hausarzt besprechen. Wenn jemand jetzt beispielsweise einen risikoarmen oder risikolosen Sommer haben will und sich frei bewegen will, dann sollte man das tatsächlich erwägen. Ich selbst zum Beispiel habe mich zum vierten Mal impfen lassen.«

Wann kommt der angepasste Impfstoff?

Lauterbach: »Wir rechnen mit angepassten Impfstoffen, vielleicht Ende August, Anfang September. Das hängt aber davon ab, ob die europäische Zulassungsbehörde diese Impfstoffe so schnell zulässt. Und es kommen auch unterschiedliche angepasste Impfstoffe. Bei Älteren würde ich empfehlen, sich jetzt impfen zu lassen, die vierte Impfung abzuholen und nicht auf den angepassten Impfstoff zu warten. Auch der jetzige Impfstoff schützt sicher vor schwerer Krankheit und Tod.«

Was ist dran an der Theorie, dass Blutgruppe 0 besser gegen Covid gerüstet ist?

Lauterbach: »Tatsächlich gibt es Daten, die in die Richtung gehen, dass der Verlauf der Erkrankung dann etwas leichter ist. Aber der Unterschied ist so gering, dass auch diejenigen mit Blutgruppe 0 nicht wirklich geschützt sind.«