Auch die EU-Gesundheitsexperten werden voraussichtlich kommende Woche zu einer weiteren Krisensitzung zusammenkommen. In einem Schreiben an die 27 EU-Gesundheitsminister rief EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides dazu auf, »sehr wachsam« zu sein. Sie verwies auf die Aufhebung der Reisebeschränkungen durch China am 8. Januar und das Fehlen zuverlässiger Daten aus der Volksrepublik.

Wenn eine neue Variante auftauche, müsse die EU sie frühzeitig erkennen, um schnell reagieren zu können, schrieb die Kommissarin in einem Brief, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, Lauterbach sagte, er sei am Donnerstag mit der Kommissarin in Kontakt gewesen und sei daher relativ gut im Bilde.