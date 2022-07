Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich für eine vierte Impfung für unter 60-Jährige ausgesprochen. Dies sollte in Absprache mit dem zuständigen Hausarzt geschehen. »Wenn jemand den Sommer genießen und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache mit dem Hausarzt auch jüngeren die Impfung empfehlen«, sagte er im SPIEGEL-Spitzengespräch mit Moderator Markus Feldenkirchen. »Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit.« Das Risiko von Long-Covid sei deutlich für ein paar Monate reduziert, ebenso wie das Infektionsrisiko. Lauterbach geht davon aus, dass es einen »sehr schweren Herbst« geben werde.