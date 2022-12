Eine Zulassung für Deutsche ist nicht vorgesehen. Dass Sinovac eingeführt wird, ist ein Entgegenkommen an chinesische Staatsbürger in Deutschland. Lauterbach will ihnen damit mehr Schutz gegen das Coronavirus ermöglichen. »Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bürger dem Impfstoff besonders vertrauen.« Mit der Genehmigung gelten künftig in Deutschland auch Personen, die das Sinovac-Präparat erhalten haben, als geimpft. Vorher gab es diesen Status nur für Menschen, die mit in Deutschland anerkannten Impfstoffen immunisiert worden waren.