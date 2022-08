Nach Vorstellung des Infektionsschutzgesetzes Lauterbach fordert klare Impfempfehlungen auch für Jüngere

»Wir sollten nicht nur sagen, was die über 70-Jährigen machen sollen«, so Lauterbach. Die Bundesregierung müsse auch eine Antwort etwa für 40-Jährige haben. »Sollte er sich auf keinen Fall impfen lassen? Oder nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei sehr vielen Kontakten am Arbeitsplatz? Oder nur, wenn der Hausarzt das empfiehlt?« Man benötige »für jedes Alter eine Botschaft.« Spätestens, wenn die neuen an die Omikronvariante angepassten Impfstoffe da seien, »sollte es klare Ansagen auch für die unter 60-Jährigen geben«.