Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat eine baldige Zulassung und Auslieferung der angepassten Impfstoffe gegen das Coronavirus in Aussicht gestellt.

Lauterbach sagte bei einer Pressekonferenz, dass sich die Europäische Arzneimittelagentur bereits am 1. September mit der Zulassung des angepassten Impfstoffes für die BA1-Variante befassen werde, sodass der Impfstoff bereits am 2. September ausgeliefert werden könnte. Am 27. September will sich die europäische Zulassungsbehörde mit dem Impfstoff für die BA5-Variante befassen, am 28. September könnte dieser dann in Deutschland ausgeliefert werden.