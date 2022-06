Die Appelle Lauterbachs verhallen weitgehend wirkungslos, weil der Bundesgesundheitsminister in Deutschland traditionell eine eher repräsentative Rolle hat und kaum ins politische Geschehen eingreifen kann. Das soll sich nun ändern: Im Bundeskabinett will sich Lauterbach um ein verbrieftes Rederecht bemühen. Auch soll es, so heißt es in einer Eingabe an Bundeskanzler Olaf Scholz, den anderen Ressortchefs untersagt werden, während Lauterbachs Vorträgen an ihren Mobiltelefonen herumzuspielen oder ihn mit Scherztiteln (»Herr Mahnister«) zu verspotten.