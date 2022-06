Deutschland rutscht im Sommer in eine neue Coronawelle, für den Herbst sind die Aussichten nicht besser. Um wenigstens neue Massenansteckungen gegen Jahresende zu verhindern, will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wieder Einschränkungen ab Oktober beschließen. »Es ist betrüblich, dass der Herbst nicht so verlaufen kann wie in Vor-Pandemie-Zeiten«, sagte Lauterbach. Eine Maßnahme schloss der Gesundheitsminister jedoch direkt aus: »Wir werden keinen neuen Versuch starten, die allgemeine Impfpflicht einzuführen.«