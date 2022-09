»Wo mich das aber belastet, ist, wenn das meine Familie betrifft«

Für die Sendung hatte Lauterbach 17 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland in einem Klassenraum in Berlin getroffen. Schülerin Lara fragte dabei etwa, ob eine für Januar geplante Ski-Freizeit stattfinden könne. Die Antwort des Ministers: »Ich glaube, das wird funktionieren. Ich gehe davon aus, dass wir die Fallzahlen so gut in den Griff bekommen, dass wir diese Reisen durchführen können.« Er könne sich aber vorstellen, dass für einen großen Teil der Freizeit Maske getragen werden müsse.