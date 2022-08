Das Treffen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder ist keinen Tag alt, da muss sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits erneut erklären. In mehreren Tweets hat er sein geplantes Infektionsschutzgesetz verteidigt, darunter den Plan, frisch Geimpfte von der Maskenpflicht zu befreien. Kritik an der Idee sei »falsch«, schrieb Lauterbach, »sicherer es sitzt ein Geimpfter am Tisch als ein Ungeimpfter«.