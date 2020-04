Abgeordneter hilft in Coronakrise als Pflegekraft Vom Landtag ins Krankenhaus

Andreas Krahl ist Landtagsabgeordneter in Bayern – und ausgebildeter Intensivpfleger. Wegen der Coronakrise kehrte er für zwei Wochen in seinen alten Beruf zurück. Was hat ihn die Erfahrung gelehrt?