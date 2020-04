Berlins Innensenator zum 1. Mai "Die Politik der ausgestreckten Hand kann es diesmal nicht geben"

Drohen in Berlin am 1. Mai trotz Demo-Verbot Krawalle von Linksextremen? SPD-Innensenator Geisel kündigt ein hartes Vorgehen der Polizei an - und kritisiert den Lockerungsdrang von NRW-Ministerpräsident Laschet.