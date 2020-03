Aufzeichnung Die komplette Rede der Bundeskanzlerin im Video

HINWEIS: Wir haben die Ansprache im Reuters-Stream gesendet. In kurzer Zeit sehen Sie hier die Aufzeichnung der Rede. Angela Merkel wendet sich in der Coronakrise per TV-Ansprache direkt an die Menschen. Sehen Sie die vorab aufgezeichnete Rede der Kanzlerin in voller Länge.