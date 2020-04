Beitrag in fünf europäischen Zeitungen Scholz und Maas sichern EU-Partnern Solidarität in Coronakrise zu

Deutschland will andere EU-Staaten in der Coronakrise unterstützen. Das bekräftigten Heiko Maas und Olaf Scholz in einem Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen. Corona-Bonds ließen sie jedoch unerwähnt.