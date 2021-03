Streitthema Gottesdienste Seehofer kritisiert Oster-Beschlüsse von Bund und Ländern scharf

»Ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen«: Innenminister Seehofer will die Bitte zum Verzicht auf Gottesdienste an Ostern nicht hinnehmen. Die Hygiene-Konzepte für Kirchen funktionierten doch.