Stimmenfang - Der Politik-Podcast „In der Lombardei stapeln sich die Särge vor den Krematorien“

Wie reagiert Fakten-Feind Donald Trump auf die globale politische Krise? Wie das autoritäre Regime in China? Und was tun Politiker in den hart getroffenen Ländern Frankreich und Italien? Vier SPIEGEL-Korrespondenten erzählen.