Im dritten Jahr der Pandemie ist Wiederholung vorprogrammiert. Kaum eine Debatte um die Coronaregeln ist nicht zu irgendeinem Zeitpunkt schon einmal geführt worden. Als der Kassenärztechef Andreas Gassen in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« forderte, Isolations- und Quarantänepflichten wegen Covid-19 aufzuheben, um Personalengpässe zu entschärfen, fühlte sich die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) deshalb an den Herbst 2021 erinnert. Da sah Gassen das Ende sämtlicher Coronamaßnahmen gekommen. »Kurze Zeit später«, so twitterte Behrens, »waren übrigens die Intensivbetten voll«. In Niedersachsen werde man nicht auf den Ärztevertreter hören. Viele ihre Länderamtskollegen sehen das ähnlich.