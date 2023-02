In Arztpraxen müssen Patienten nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes weiterhin Maske tragen. Gleiches gilt für Besucher in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, die zusätzlich auch noch einen negativen Coronatest brauchen.

Mediziner hatten das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn befürwortet. Spitzenvertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und des Deutschen Hausärzteverbands bezeichneten die Entscheidung als naheliegenden Schritt. DKG-Chef Gaß Gerald Gaß appellierte jedoch an die Bürger, bei Krankheitssymptomen Maske zu tragen und am besten zu Hause zu bleiben.

Ärztevertreter drängen zusätzlich auf ein Ende der Maskenpflicht in Arztpraxen. »Die pandemische Lage ist vorbei«, sagte etwa der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Praxen sollten dies eigenständig entscheiden.