Umstrittene Corona-Maßnahme Auch Saarland nimmt Beherbergungsverbot zurück

Bund und Länder konnten sich zwar nicht auf eine allgemeine Rücknahme der Beherbergungsverbote einigen. Doch in mehreren Ländern gehört die umstrittene Corona-Maßnahme der Vergangenheit an - so auch im Saarland.