Hohe Infektionszahlen Sachsen verschärft Corona-Maßnahmen

Sachsen ist derzeit am schwersten von der vierten Corona-Welle betroffen. Ab Montag gelten in dem Land strengere Corona-Regeln. Kultureinrichtungen müssen schließen, in Gastronomie und Einzelhandel haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr.