Frankreich oder Spanien werden jetzt gern als Vorbild der Freiheit zitiert, weil Corona dort zu einer Art normalen Grippe erklärt worden ist. Das ist bestimmt auch ein gangbarer Weg, aber vergessen scheint, dass sich im Vergleich zu den dortigen Lockdowns der letzten zweieinhalb Jahre unsere Kontaktbeschränkungen wie Kindergeburtstage ausnahmen: In Spanien kontrollierte die Polizei bei Passanten die Uhrzeiten auf den Kassenzetteln, damit niemand länger als die erlaubte Zeit für den Einkauf draußen unterwegs war. In Frankreich patrouillierte das Militär mit aufgepflanztem Bajonett auf den leeren Straßen. Frankreich und Spanien wählen also den Weg der Extreme in beide Richtungen, Deutschland den fortgesetzten Mittelweg, auf dem die Maskenpflicht vielleicht (!) noch einmal auftaucht. Na und?