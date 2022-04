Die jüngsten Entscheidungen in der Coronapolitik haben dafür gesorgt, dass die Bevölkerung Vertrauen in das Krisenmanagement der Bundesregierung verliert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL.

Zuletzt waren die bundesweiten Coronaschutzmaßnahmen weitgehend ausgelaufen, nur in regionalen Infektions-Hotspots können die Länder nun noch schärfere Restriktionen verhängen. Die Impfpflicht scheiterte im Bundestag, zudem verkündete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erst das baldige Ende der Isolationspflicht für Infizierte – um die Entscheidung in einer TV-Talkshow dann wieder einzukassieren.

Nun geben fast zwei Drittel der Deutschen an, in den vergangenen Wochen Vertrauen in die Coronapolitik der Bundesregierung verloren zu haben. Nur bei etwa jedem vierten Bürger und jeder vierten Bürgerin ist der Glaube an die richtigen Entscheidungen im Umgang mit der Pandemie nicht geschwunden.