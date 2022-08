Der Entwurf lasse zu viel im Unklaren, monierte Holetschek. Was der Bund vorgelegt habe, lasse »leider noch viele Fragen offen, vor allem, was den Vollzug und die Umsetzung der Maßnahmen angeht«. Als Beispiel nannte Holetschek die mögliche Maskenpflicht für öffentlich zugängliche Innenräume. Es sei unklar, was ein »öffentlich zugänglicher Innenraum« sei. Zudem würden die Länder verpflichtet, getestete, frisch geimpfte und genesene Personen bei bestimmten Veranstaltungen und Bereichen, etwa in der Gastronomie, von der Maskenpflicht wieder auszunehmen. »Das kann im Vollzug vor Ort kein Mensch kontrollieren. Und das soll auch nur für frisch Geimpfte gelten, die vor maximal drei Monaten ihre Impfung bekommen haben.«