Liebe Leserin, lieber Leser,

was für ein politisches Durcheinander inmitten der gefährlichsten Phase der Coronapandemie. Erst beschließen Ministerpräsidenten und Kanzlerin eine »Osterruhe«, nun kassiert Angela Merkel den Beschluss wieder. Das Vertrauen in die Regierenden sinkt drastisch. Außerdem geht es heute um das Ä und die Ampel, die keiner will.