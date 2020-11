Präsenzunterricht in der Pandemie Mit mulmigem Gefühl in die Schule

26 Schüler in einem kleinen Klassenraum: mit Maske, aber ohne Abstand. Ein Schuldirektor aus Solingen würde das gern ändern – mit Hybridunterricht. Das will aber das Bildungsministerium in NRW nicht.

Ein Video von Eckhard Klein